Хотя Владимир Зеленский еще 29 декабря 2020 года подписал соответствующий указ. Он дал звание Героя Украины с отметкой ордена "Золотая Звезда" всем членам экипажа рейса Тегеран – Киев.

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Для родственников ситуация с медалями обидная

Бывшая гражданская жена старшего бортпроводника рассказала, что вопрос о том, нужно ли было давать награду Героя Украины не обсуждается. Когда собрали всех родственников в Киеве 8 января 2021 года, то в последний момент все отменили и награды до сих пор не вручили.

Мама плачет и говорит, что медаль ей не нужна. Она сына не вернет. Однако это так оскорбительно для них. Пообещали "на бумаге" и не сделали,

– подчеркнула Кристина Александрович.

Также вдова командира экипажа Владимира Гапоненко вспомнила, что нет и обещанного памятника. В частности, только в киевском парке "Вербовый гай" установили серый гранитный камень под названием рейса. "Вокруг обустроили сквер и высадили 176 деревьев", – отметила она.

Заметьте! Очевидно указ президента подписан, однако непонятно, почему родные так и не получили наград. Владимир Зеленский написал в фейсбуке 8 января 2021 года: "самое малое, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины".

Крушение самолета МАУ: главное

Иранские военные сбили ракетами самолет МАУ 8 января 2021 года в небе Тегерана. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство других погибших – граждане Ирана.

Власти Ирана только 11 января подтвердили истинную причину авиакатастрофы. С тех пор страны, граждане которых погибли в катастрофе, пытаются добиться от Ирана должной компенсации. Тегеран на какие-то суммы давал согласие, но крайне незначительные.

Следователи по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" заявили, что знают имена предполагаемых исполнителей преступления. Однако иранская сторона не оказывает должного содействия во время процессуальных действий.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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