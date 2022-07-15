Ирина находится в тяжелом состоянии, но она жива. Об этом в эфире телемарафона рассказала мать женщины Лариса, сообщает 24 канал.
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Я верю, что она выкарабкается. Она сильная,
– подчеркнула Лариса.
Она добавила, что у дочери – сильная травма живота, но руки и ноги целы.
Есть положительная динамика
Главный врач больницы скорой помощи Александр Фомин подтвердил, что состояние Ирины – тяжелое. Однако ночью и утром заметили положительную динамику.
Кроме того, он отметил, что в больницу обратились 117 пострадавших, 56 человек госпитализировали, среди них 9 человек находятся в реанимации.
Удар россиян по Виннице: что известно
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