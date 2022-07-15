Ирина находится в тяжелом состоянии, но она жива. Об этом в эфире телемарафона рассказала мать женщины Лариса, сообщает 24 канал.

Читайте также Погибшая в Виннице девочка Лиза снималась в рождественском ролике Зеленской

Я верю, что она выкарабкается. Она сильная,

– подчеркнула Лариса.

Она добавила, что у дочери – сильная травма живота, но руки и ноги целы.

Есть положительная динамика

Главный врач больницы скорой помощи Александр Фомин подтвердил, что состояние Ирины – тяжелое. Однако ночью и утром заметили положительную динамику.

Кроме того, он отметил, что в больницу обратились 117 пострадавших, 56 человек госпитализировали, среди них 9 человек находятся в реанимации.

Удар россиян по Виннице: что известно

14 июля россия выпустила по центру Винницы 3 ракеты. Все они попали в центр города посреди белого дня. К сожалению, погибли 23 человека, из которых идентифицировали 19 человек. Среди убитых россией – 3 детей.

Маленькая Лиза в момент обстрела шла с мамой на занятия. Один мальчик погиб в медцентре, где был на обследовании, другой – ждал дядю в авто.

Может заинтересовать – перед ударом по Виннице Захарова сделала безумное заявление: видео