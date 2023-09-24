Ольга Михайловна Кузьменко ушла из жизни 23 сентября. Как ее смерть отреагировали в сети – читайте в материале 24 Канала.
Обратите внимание Теперь они с Кузьмой вместе: каким был жизненный путь Ольги Кузьменко
Дочь перепостила сообщение группе
Дочь Ольги Михайловны перепостила в свои стороны в инстаграмме сообщение группы Скрябина. На фото она вместе со своим отпрыском.
"Мам..." – такая подпись под этим сообщением.
Очевидно, что это связано с известной одноименной песней Кузьмы.
Реакция Ирины Билык
Украинская певица Ирина Билык отреагировала на смерть матери своего близкого друга.
На странице в Instagram Билык разместила архивную фотографию, на которой Кузьма изображен вместе со своей мамой, и подписала ее:
"Есть только один большой смысл в этой смерти, – она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром, Ольга Михайловна!" – написала она.
Реакция Русланы
На смерть Ольги Михайловны отреагировала также и украинская певица, победительница "Евровидения-2004", Руслана Лыжичко. Она посвятила женщине сообщение в фейсбуке.
Госпожа Оля! Почтите с миром…
– написала она.
Женщине посвятили стихотворение
Пользователь инстаграмму martusya_poet посмертно посвятила Ольге Михайловне стих. В нем говорится, что она теперь навсегда рядом с сыном.
Маме Скрябина посвятили стихотворение / Скриншот 24 Канала
К слову, певица Руслана рассказала, что для Кузьмы Ольга Михайловна была лучшим другом. А легендарная песня появилась, потому что он обожал слово "мама".
Реакция Максима Козицкого
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий отреагировал на смерть матери культового украинского музыканта.
"Не стало Ольги Кузьменко, мамы Кузьмы Скрябина. Светлая память светлому человеку", – написал он в своем телеграмме.
Как в сети реагируют на смерть матери Кузьмы
Каким был жизненный путь Ольги Михайловны Кузьменко
- На 77 году ушла из жизни Ольга Кузьменко – мама Кузьмы Скрябина. Она была писательницей и педагогом, патриоткой Украины и лучшей в мире мамой гениального сына. Это ей он посвятил строчки: "ты меня извини, что я стал взрослым". Певица Руслана рассказала, что для Кузьмы Ольга Михайловна была лучшим другом. А легендарная песня появилась, потому что он обожал слово "мама".
- Она родилась через два года после завершения Второй мировой войны – в 1947 году. Родное село Сиде (Самборский район Львовской области). Как и ее сын, Ольга Михайловна была влюблена в музыку. Сначала окончила музыкальную школу, впоследствии – Дрогобычский институт музыкального искусства.
- Ольга Михайловна создала детский коллектив. Ее юные учащиеся исполняли преимущественно народные песни. В частности, обрядовые. Также женщина выкладывала игру на фортепиано. Впоследствии открыла свою мастерскую по изготовлению керамических ангелов. Жила в городке Брюховичи Львовской области.
- После гибели сына Ольга Михайловна написала 3 книги: "Моя дорогая птица", "Группа "Скрябин" и друзья по сцене", "Колыбельная для Андрюши". Они вышли в "Издательстве Старого Льва".