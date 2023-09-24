Ольга Михайловна Кузьменко ушла из жизни 23 сентября. Как ее смерть отреагировали в сети – читайте в материале 24 Канала.

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Дочь перепостила сообщение группе

Дочь Ольги Михайловны перепостила в свои стороны в инстаграмме сообщение группы Скрябина. На фото она вместе со своим отпрыском.

"Мам..." – такая подпись под этим сообщением.

Очевидно, что это связано с известной одноименной песней Кузьмы.

Реакция Ирины Билык

Украинская певица Ирина Билык отреагировала на смерть матери своего близкого друга.

На странице в Instagram Билык разместила архивную фотографию, на которой Кузьма изображен вместе со своей мамой, и подписала ее:

"Есть только один большой смысл в этой смерти, – она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром, Ольга Михайловна!" – написала она.

Реакция Русланы

На смерть Ольги Михайловны отреагировала также и украинская певица, победительница "Евровидения-2004", Руслана Лыжичко. Она посвятила женщине сообщение в фейсбуке.

Госпожа Оля! Почтите с миром…

– написала она.

Женщине посвятили стихотворение

Пользователь инстаграмму martusya_poet посмертно посвятила Ольге Михайловне стих. В нем говорится, что она теперь навсегда рядом с сыном.



Маме Скрябина посвятили стихотворение / Скриншот 24 Канала

К слову, певица Руслана рассказала, что для Кузьмы Ольга Михайловна была лучшим другом. А легендарная песня появилась, потому что он обожал слово "мама".

Реакция Максима Козицкого

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий отреагировал на смерть матери культового украинского музыканта.

"Не стало Ольги Кузьменко, мамы Кузьмы Скрябина. Светлая память светлому человеку", – написал он в своем телеграмме.

Как в сети реагируют на смерть матери Кузьмы

Каким был жизненный путь Ольги Михайловны Кузьменко