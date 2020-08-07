Мама заключенного в Лукьяновском СИЗО заявила о пытках сына: детали
Мама одного из заключенных Лукьяновского следственного изолятора в Киеве заявила, что ее сына "систематически бьют и требуют деньги". Она пожаловалась, что у ее сына от постоянных побоев – травма челюсти и ушибленная грудная клетка.
Об этом Любовь Федоренко рассказала в комментарии ТСН. Она заметила: ее сын уже несколько месяцев сидит в СИЗО за совершенное преступление.
Ранее В Лукьяновском СИЗО – вспышка COVID-19: у кого обнаружили инфекцию
Каждую ночь его бьют и требуют деньги. Сразу требовали 1 500 долларов. Мы собрали эти деньги и заплатили, думали отстанут. Но где там, они снова бьют и требуют деньги. У сына перебита челюсть, грудина забита,
– жалуется женщина.
Она просит помощи у журналистов, чтобы дело получило огласку и в Лукьяновском СИЗО больше не били заключенных.
Что говорят в Минюсте
- В Департаменте исполнения наказаний Министерства юстиции рассказали, что провели проверку после заявленных жалоб.
- Она показала, что травму челюсти заключенный действительно получил, однако это произошло по его собственной неосторожности.
- Якобы травму осужденный Федоренко В. получил во время прогулки во дворике СИЗО во время выполнения упражнений на брусьях.
- Во время опроса заключенный пояснил, что после травмы он вернулся в свою камеру, а за медицинской помощью не обращался, поскольку считал, что ушиб незначительный.
- Случаи вымогательства денег в СИЗО в департаменте тоже опровергают: якобы это не подтвердили другие осужденные.
Денежные средства, которые он одолжил у своих родителей еще до ареста, необходимы были, чтобы закрыть задолженность знакомому,
– объяснили ситуацию с Федоренко там.