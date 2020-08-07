Мама одного из заключенных Лукьяновского следственного изолятора в Киеве заявила, что ее сына "систематически бьют и требуют деньги". Она пожаловалась, что у ее сына от постоянных побоев – травма челюсти и ушибленная грудная клетка.

Об этом Любовь Федоренко рассказала в комментарии ТСН. Она заметила: ее сын уже несколько месяцев сидит в СИЗО за совершенное преступление.

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Каждую ночь его бьют и требуют деньги. Сразу требовали 1 500 долларов. Мы собрали эти деньги и заплатили, думали отстанут. Но где там, они снова бьют и требуют деньги. У сына перебита челюсть, грудина забита,

– жалуется женщина.

Она просит помощи у журналистов, чтобы дело получило огласку и в Лукьяновском СИЗО больше не били заключенных.

Что говорят в Минюсте

В Департаменте исполнения наказаний Министерства юстиции рассказали, что провели проверку после заявленных жалоб.

Она показала, что травму челюсти заключенный действительно получил, однако это произошло по его собственной неосторожности.

Якобы травму осужденный Федоренко В. получил во время прогулки во дворике СИЗО во время выполнения упражнений на брусьях.

Во время опроса заключенный пояснил, что после травмы он вернулся в свою камеру, а за медицинской помощью не обращался, поскольку считал, что ушиб незначительный.

Случаи вымогательства денег в СИЗО в департаменте тоже опровергают: якобы это не подтвердили другие осужденные.

Денежные средства, которые он одолжил у своих родителей еще до ареста, необходимы были, чтобы закрыть задолженность знакомому,

– объяснили ситуацию с Федоренко там.

Обратите внимание! С марта по июль этого года в Департамент исполнения наказаний Минюста поступило 99 обращений по нарушениям прав заключенных, 12 из них касались Лукьяновского изолятора.