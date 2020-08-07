Мама одного з ув'язнених Лук'янівського слідчого ізолятора у Києві заявила, що її сина систематично "б'ють і вимагають гроші". Вона поскаржилась, що у її сина від постійних побоїв – травма щелепи та забита грудна клітка.

Про це Любов Федоренко розповіла в коментарі ТСН. Вона зауважила: її син вже кілька місяців сидить у СІЗО за скоєний злочин.

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Кожної ночі його б'ють та вимагають гроші. Зразу вимагали 1 500 доларів. Ми зібрали ці кошти і заплатили, думали відстануть. Та де там, вони знову б'ють і вимагають гроші. У сина перебита щелепа, забита груднина,

– скаржиться жінка.

Вона просить допомоги у журналістів, аби справа отримала розголосу і в Лук'янівському СІЗО більше не били ув'язнених.

Що кажуть у Мін'юсті

У Департаменті виконання покарань Міністерства юстиції розповіли, що провели перевірку після заявлених скарг.

Вона показала, що травму щелепи в'язень дійсно отримав, однак це сталося з його власної необережності.

Мовляв, травму засуджений Федоренко В. отримав під час прогулянки у дворику СІЗО під час виконання вправ на брусах.

Під час опитування ув'язнений пояснив, що після травми він повернувся до своєї камери, а за медичною допомогою не звертався, оскільки вважав, що забиття незначне.

Випадки вимагання грошей в СІЗО у департаменті теж спростовують: нібито це не підтвердили інші засуджені.

Грошові кошти, які він позичив у своїх батьків ще до арешту, необхідні були, щоб закрити заборгованість знайомому,

– пояснили ситуацію з Федоренком там.

Зверніть увагу! З березня по липень цього року у Департамент виконання покарань Мін'юсту надійшло 99 звернень щодо порушень прав ув'язнених, 12 з них стосувалися Лук'янівського ізолятора.