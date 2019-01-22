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      Мама не предаст и не подведет, – Евгения Тимошенко

      105 Читати новину українською
      Евгения Тимошенко
      Евгения Тимошенко / svoboda.org

      Юлия Тимошенко верит в Украину и никогда не подведет свою Родину, ведь служит ей всей своей душой и всей своей жизнью.

      Об этом Евгения Тимошенко сказала во время торжественного съезда партии "Батькивщина", созванного с целью выдвижения кандидата на пост президента Украины, говорится на сайте партии.

      Я уверена, она никогда не подведет Украину. Она служит Украине всей душой, всей своей жизнью. Ее жизнь – одно целое с Украиной,
      – отметила она.

      Евгения Тимошенко подчеркнула, что ее мать переживает за проблемы людей и часто не спит по ночам, так как любит Украину, верит в нее, и ей больно за все неурядицы и проблемы.

      "Иногда я читаю, что Юлия Тимошенко – железная женщина. Ну какая же она железная, я думаю, она – хрупкая, нежная, милая. Но потом все же соглашаюсь. Она из чего-то другого сделана. Она ни разу не показалась, и не склонилась и не покорилась. Я очень горжусь тобой, мама", – призналась дочь.

      Юлии Тимошенко было страшно, когда над ней совершались судилища, но она не боялась и не боится, отмечает Евгения Тимошенко.

      "В 2011 году ее предупреждали о возможном аресте, ей советовали бежать из страны, но она нам сказала: "Если я убегу сейчас, я буду убегать от угроз всю жизнь. Нет, я буду бороться", – вспомнила дочь.

      Она также напомнила, что, когда лидера "Батькивщины" бросили в тюрьму, многие ведущие политики мира были готовы ее защищать: "Они знали ее как борца за справедливость, как государственного деятеля, как человека чести".

      Евгения Тимошенко уверена, ее мать защитит страну от пропасти, как в 2000 году, когда она за считанные месяцы остановила энергетический кризис, восстав против коррумпированной системы, как в 2009 году защитила от мирового финансового кризиса.

      "Она верит, что безвыходных ситуаций не бывает. Просто надо идти вперед. Верить в себя и свою цель. Именно это качество делает ее лидером", – подытожила дочь Юлии Тимошенко.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Євгения Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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