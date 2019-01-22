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      Мама не зрадить і не підведе, – Євгенія Тимошенко

      344 Читать новость на русском
      Євгенія Тимошенко
      Євгенія Тимошенко / svoboda.org

      Юлія Тимошенко вірить в Україну і ніколи не підведе свою Батьківщину, адже служить їй всією своєю душею та всім своїм життям.

      Про це Євгенія Тимошенко сказала під час урочистого з’їду партії "Батьківщина", скликаного з метою висунення кандидата на пост президента України, йдеться на сайті партії

      Я впевнена, вона ніколи не підведе Україну. Вона служить Україні всією душею, всім своїм життям. Її життя – одне ціле з Україною,
      – зазначила вона.

      Євгенія Тимошенко наголосила, що її матір вболіває за проблеми людей і часто не спить ночами, оскільки любить Україну, вірить в неї, і їй боляче за всі негаразди та проблеми.

      "Часом я читаю, що Юлія Тимошенко – залізна жінка. Ну яка ж вона залізна, я думаю, вона – тендітна, ніжна, мила. Але потім все ж таки погоджуюся. Вона з чогось іншого зроблена. Вона жодного разу не здалася, не схилилася і не скорилася. Я дуже пишаюся тобою, мамо", – зізналася донька.

      Юлії Тимошенко було страшно, коли над нею чинилися судилища, але вона не боялася і не боїться, зазначає Євгенія Тимошенко.

      "У 2011 році її попереджали про можливий арешт, їй радили втекти з країни, але вона нам сказала: "Якщо я втечу зараз, я втікатиму від загроз все життя. Ні, я боротимуся", – згадала донька.

      Вона також нагадала, що, коли лідера "Батьківщини" кинули до в’язниці, багато провідних політиків світу були готові її захищати: "Вони знали її як борця за справедливість, як державного діяча, як людину честі".

      Євгенія Тимошенко впевнена, її матір захистить країну від провалля, як у 2000 році, коли вона за лічені місяці зупинила енергетичну кризу, поставши проти корумпованої системи, як у 2009 році захистила від світової фінансової кризи.

      "Вона вірить, що безвихідних ситуацій не буває. Просто треба йти вперед. Вірити в себе та свою ціль. Саме ця якість робить її лідером", – підсумувала донька Юлії Тимошенко.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Євгенія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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