Маму дуэта ANNA MARIA назначили омбудсменом в Крыму

Лариса Опанасюк, которая ранее была вице-премьером российского правительства Крыма, теперь назначена на должность крымского омбудсмена. Такое решение принял парламент Крыма, подконтрольный Кремлю.

Об этом сообщили в издании "Крым. Реалии".

Спасибо за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве,

– заявила Опанасюк, принимая присягу.

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Известно, что кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Перед этим парламент Крыма согласовал отставку трех заместителей председателя крымского Совмина, среди которых и была Лариса Опанасюк. Что интересно, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова ранее заявляла, что ее полномочия также распространяются на аннексированный Крым, поэтому жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.

Как я буду налаживать отношения? Безусловно, через партнеров, международные организации, через своих представителей, потому что я считаю Крым украинским, и не считаю, что должны быть уполномоченные, потому что у нас, согласно статье 101 Конституции, есть один уполномоченный на всю независимую суверенную свободную Украину,

- заявляла Денисова.

Что известно о скандале с ANNA MARIA?

Дуэт ANNA MARIA принимал участие в украинском Национальном отборе Евровидения-2019. В период отбора певицы дали скандальное интервью, в котором не смогли четко ответить на вопрос: "Чей Крым?". После этого поддержка дуэта среди зрителей резко погасла, а в сети активизировалось немало хейтеров. В конце концов, в Нацотборе победила певица MARUV. Но и она попала в скандал, поэтому Украина вообще отказалась отправлять своего представителя на Евровидение-2019.

Впоследствии стало известно, что родители одиозных певиц живут в Крыму и являются прислужниками оккупационных властей. В частности, их мать, кроме того, что занимала должность "заместителя председателя" так называемого "Совета министров", в соцсетях распространяла пропагандистские сообщения. Насчет отца, то он является известным в Крыму судьей, однако в 2016 году ушел в отставку.

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Что известно о скандале вокруг дуэта ANNA MARIA: смотрите видео