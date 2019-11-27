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      Маму дуету ANNA MARIA призначили омбудсменом в Криму

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      Лариса Опанасюк стала омбудсменом анексованого Криму / Фото з відкритих джерел

      Лариса Опанасюк, яка раніше була віце-прем'єром російського уряду Криму, тепер призначена на посаду кримського омбудсмена. Таке рішення ухвалив парламент Криму, що підконтрольний Кремлю.

      Про це повідомили у виданні "Крим. Реалії".

      Дякую за надану мені довіру. Виправдаю. Я впевнена в плідній співпраці,
      – заявила Опанасюк, приймаючи присягу.

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      Відомо, що кандидатуру Опанасюк погодила російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Перед цим парламент Криму узгодив відставку трьох заступників голови кримського Радміну, серед яких і була Лариса Опанасюк. Що цікаво, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова раніше заявляла, що її повноваження також поширюються на анексувати Крим, тому жителі півострова не потребують власного омбудсмена. 

      Як я буду налагоджувати відносини? Безумовно, через партнерів, міжнародні організації, через своїх представників, тому що я вважаю Крим українським, і не вважаю, що повинні бути уповноважені, тому що у нас, згідно статті 101 Конституції, є один уповноважений на всю незалежну суверенну вільну Україну,
      – заявляла Денисова.

      Що відомо про скандал з ANNA MARIA?Дует ANNA MARIA брав участь в українському Національному відборі Євробачення-2019. У період відбору співачки дали скандальне інтерв’ю, в якому не змогли чітко відповісти на питання: "Чий Крим?". Після цього підтримка дуету серед глядачів різко згасла, а в мережі активізувались чимало хейтерів. Врешті-решт, у Нацвідборі перемогла співачка MARUV. Але й вона потрапила у скандал, тож Україна взагалі відмовилась відправляти свого представника на Євробачення-2019.
      Згодом стало відомо, що батьки одіозних співачок живуть у Криму та є прислужниками окупаційної влади. Зокрема, їхня мати, окрім того, що займала посаду "заступниці голови" так званої "Ради міністрів", у сомережах поширювала пропагандистські дописи. Щодо батька, то він є відомим у Криму суддею, проте у 2016 році пішов у відставку.

      Читайте також: Матір дуету ANNA MARIA засвітилася на параді окупантів у Криму

      Що відомо про скандал навколо дуету ANNA MARIA: дивіться відео

       

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      Автор: Надія Біленко
      Теги: Новини політики Новини Криму Вибори омбудсмена Сестри Анна Марія Опанасюк
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