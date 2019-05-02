Матір дуету ANNA MARIA засвітилася на параді окупантів у Криму

Матір дуету ANNA MARIA, який потрапив у скандал на українському Нацвідборі на Євробачення-2019, Лариса Опанасюк засвітилася на першотравневій демонстрації в окупованому Криму. Жінка працює заступницею голови окупаційної "Ради міністрів Республіки Крим".

Матір українських співачок Анни і Марії Опанасюк відвідала демонстрацію разом так званим головою Криму Сергієм Аксьоновим.

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Ларису Опанасюк зафіксували на фото. Вона тримала в руках прапорці з символікою до 1 травня в кольорах російського прапора.

"Дамочка-демонстрантка на фото – мама Анни Марії. Чинний "віце-прем'єр" у Аксьонова. Куди там близнючки їдуть знову від України? "Нова хвиля"? Ну а що, один народ... і мама у них – повстанець тепер", – мовиться у повідомленні Twitter-акаунта RoksolanaToday&Крым.

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Симферополь вчера

Не знаю,интересно ли еще,но дамочка-демнстрантка на фото-мама Анны-Марии

Действующий вице премьер у Аксенова

Куда там близняшки едут опять от Украины?

Новая волна?

ну а шо одиннарод...

и мама у них повстанец теперь pic.twitter.com/5DArp2ViNk — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2 мая 2019 г.

Таке ж фото з Ларисою Опанасюк опублікував на своїй Facebook-сторінці сам Аксьонов.

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Що відомо про скандал з ANNA MARIA? Дует ANNA MARIA брав участь в українському Національному відборі Євробачення-2019. У період відбору співачки дали скандальне інтерв’ю, в якому не змогли чітко відповісти на питання: "Чий Крим?". Після цього підтримка дуету серед глядачів різко згасла, а в мережі активізувались чимало хейтерів. Врешті-решт, у Нацвідборі перемогла співачка MARUV. Але й вона потрапила у скандал, тож Україна взагалі відмовилась відправляти свого представника на Євробачення-2019.



Щодо подальшої долі ANNA MARIA, то дует тепер планує представити Україну на пісенному конкурсі "Нова хвиля" в Росії.

Дивіться відео про скандал із сестрами Опанасюк: