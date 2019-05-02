Мать дуэта ANNA MARIA засветилась на параде оккупантов в Крыму

Мать дуэта ANNA MARIA, который попал в скандал на украинском Нацотборе на Евровидение-2019, Лариса Опанасюк засветилась на первомайской демонстрации в оккупированном Крыму. Женщина работает заместителем главы оккупационного "Совета министров Республики Крым".

Мать украинских певиц Анны и Марии Опанасюк посетила демонстрацию вместе так называемым головой Крыма Сергеем Аксеновым.

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Лариса Опанасюк зафиксировали на фото. Она держала в руках флажки с символикой 1 мая в цветах российского флага.

"Дамочка-демонстрантка на фото – мама Анны Марии. Действующий "вице-премьер" у Аксенова. Куда там близнецы едут снова от Украины? "Новая волна"? Ну, а что, один народ ... и мама у них – повстанец теперь", – говорится в сообщении Twitter-аккаунта RoksolanaToday&Крым.

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Симферополь вчера

Не знаю,интересно ли еще,но дамочка-демнстрантка на фото-мама Анны-Марии

Действующий вице премьер у Аксенова

Куда там близняшки едут опять от Украины?

Новая волна?

ну а шо одиннарод...

и мама у них повстанец теперь pic.twitter.com/5DArp2ViNk — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2 мая 2019 г.

Такое же фото с Ларисой Опанасюк опубликовал на своей Facebook-странице сам Аксенов.

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Что известно о скандале с ANNA MARIA?

Дуэт ANNA MARIA участвовал в украинском Национальном отборе Евровидения-2019. В период отбора певицы дали скандальное интервью, в котором не смогли четко ответить на вопрос: "Чей Крым?". После этого поддержка дуэта среди зрителей резко угасла, а в сети активизировались немало хейтеров. В конце концов, в Нацотборе победила певица MARUV. Но и она попала в скандал, поэтому Украина вообще отказалась отправлять своего представителя на Евровидение-2019.



Относительно дальнейшей судьбы ANNA MARIA, то дуэт теперь планирует представить Украину на песенном конкурсе "Новая волна" в России.

Смотрите видео о скандале с сестрами Опанасюк: