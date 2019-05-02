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      Мать дуэта ANNA MARIA засветилась на параде оккупантов в Крыму

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      Мать сестер Опанасюк на первомайской демонстрации в оккупированном Крыму
      Мать сестер Опанасюк на первомайской демонстрации в оккупированном Крыму

      Мать дуэта ANNA MARIA, который попал в скандал на украинском Нацотборе на Евровидение-2019, Лариса Опанасюк засветилась на первомайской демонстрации в оккупированном Крыму. Женщина работает заместителем главы оккупационного "Совета министров Республики Крым".

      Мать украинских певиц Анны и Марии Опанасюк посетила демонстрацию вместе так называемым головой Крыма Сергеем Аксеновым.

      Читайте также: Одиозные певицы ANNA MARIA представят Украину на "Новой волне"

      Лариса Опанасюк зафиксировали на фото. Она держала в руках флажки с символикой 1 мая в цветах российского флага.

      "Дамочка-демонстрантка на фото – мама Анны Марии. Действующий "вице-премьер" у Аксенова. Куда там близнецы едут снова от Украины? "Новая волна"? Ну, а что, один народ ... и мама у них – повстанец теперь", – говорится в сообщении Twitter-аккаунта RoksolanaToday&Крым.

      Читайте также: Скандал с сестрами Опанасюк: мать певиц оказалась союзницей оккупантов в Крыму (фото)

      Такое же фото с Ларисой Опанасюк опубликовал на своей Facebook-странице сам Аксенов.

      Читайте также: Какими доходами обладают оккупанты Крыма, родители Анны и Марии Опанасюк

       

      Что известно о скандале с ANNA MARIA?
      Дуэт ANNA MARIA участвовал в украинском Национальном отборе Евровидения-2019. В период отбора певицы дали скандальное интервью, в котором не смогли четко ответить на вопрос: "Чей Крым?". После этого поддержка дуэта среди зрителей резко угасла, а в сети активизировались немало хейтеров. В конце концов, в Нацотборе победила певица MARUV. Но и она попала в скандал, поэтому Украина вообще отказалась отправлять своего представителя на Евровидение-2019.

      Относительно дальнейшей судьбы ANNA MARIA, то дуэт теперь планирует представить Украину на песенном конкурсе "Новая волна" в России.

      Смотрите видео о скандале с сестрами Опанасюк:

       

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      Теги: Новости Украины LifeStyle Сестры Анна Мария Опанасюк Майские праздники Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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