1 июня – День защиты детей. Украинские семьи всегда с трепетом относились к потомкам. Семьи в начале ХХ века в основном были многодетными, ведь дети – счастье.

По традиции сложилось, что именно на мать культура возлагает большую ответственность за воспитание детей и их подготовку к взрослой жизни. Музей Ивана Гончара віложил в свободный доступ подборку уникальных фотографий мать с детьми в начале 20 века.

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А это семья из села Копачи Киевской области. Мать с двумя детьми в традиционной одежде. Фото датировано 1914 годом.



Мать и двое детей из села в Киевской области / Фото из сборника Ивана Гончара – альбом "Украина и Украинцы"

На этом фото целых три поколения: мать с дочкой и ее маленькими детьми.



Мать с дочерью и детьми / Фото из сборника Ивана Гончара – альбом "Украина и Украинцы"

На этом фото Параска Сивобород – сельская ткачиха с детьми: Даниилом и Галей и Дивером Иваном (справа). Фото датировано 1915 годом.



Семья Сивобород в традиционном наряде / Фото из сборника Ивана Гончара – альбом "Украина и Украинцы"

Фото было сделано в селе Пустотивка на Роменщине. На нем мы видим тоже три поколения: мать с дочкой и ребенком.



Три поколения на одном фото / Фото из сборника Ивана Гончара – альбом "Украина и Украинцы"

Семья из села Вита-Литовская в характерном для этой местности народном костюме начала 20 века. Это село находится в составе Киева с 1957 года и располагался на юге города.

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Семья из села Вита-Литовская, 1908 Год / Фото из сборника Ивана Гончара – альбом "Украина и Украинцы"

Семья Сухенко из села Березоточа. На фото Марина Сухенко со своими детьми. Три мальчика – Алексей, Иван на переднем плане, Николая женщина держит на руках. Слева стоит Раиса и Настя Максимовна.



Семья Сухенко в 1915 году / Фото из сборника Ивана Гончара – альбом "Украина и Украинцы"

Что известно о Дне защиты детей?

О защите прав детей начали говорить еще 1 июня 1925 года. К этой проблеме привлекло внимание два события это: первая международная конференция в Женеве, во время которой обсуждались проблемы детей, а генконсул Китая в Сан-Франциско собрал в городе группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у Цзе – праздник, который символизирует начало лета.



Официально Международный день защиты детей учрежден в 1949 году, когда после Второй мировой войны по всему миру остались сиротами и без дома множество несовершеннолетних.