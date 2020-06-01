1 червня – День захисту дітей. Українські сім’ї завжди з трепетом ставилися до нащадків. Родини на початку ХХ століття переважно були багатодітними, адже діти – щастя.

За традицією склалось, що саме на матір культура покладає значну відповідальність за виховання дітей і їхню підготовку до дорослого життя. Музей Івана Гончара виклав у вільний доступ підбірку унікальних фотографій матірей з дітьми на початку 20 століття.

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А це родина зі села Копачів, що на Київщині. Мати з двома дітьми в традиційному одязі. Фото датоване 1914 роком.



Мати і двоє дітей із села на Київщині / Фото зі збірки Івана Гончара – альбом "Україна й Українці"

На цьому фото цілих три покоління: мати з донькою та її маленькими дітьми.



Мати з дочкою і дітками / Фото зі збірки Івана Гончара – альбом "Україна й Українці"

На цьому фото Параска Сивобород – сільська ткаля з дітьми: Данилом і Галею та Дівером Іваном (праворуч). Фото датоване 1915 роком.



Родина Сивобород у традиційному вбранні / Фото зі збірки Івана Гончара – альбом "Україна й Українці"

Фото було зроблено у селі Пустотівки на Роменщині. На ньому ми бачимо теж три покоління: матір з донькою та дитям.



Три покоління на одному фото / Фото зі збірки Івана Гончара – альбом "Україна й Українці"

Родина з села Віта-Литовська в характерному для цієї місцевості народному вбранні початку 20 століття. Це село перебуває у складі Києва з 1957 року і розташовувалось на півдні міста.

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Родина з села Віта-Литовська, 1908 рік / Фото зі збірки Івана Гончара – альбом "Україна й Українці"

Родина Сухенків з села Березоточа. На фото Марина Сухенко зі своїми дітьми. Три хлопчики – Олекса, Іван на передньому плані, Миколу жінка тримає на руках. Ліворуч стоїть Раїса та Настя Максимівна.



Родина Сухенків у 1915 році / Фото зі збірки Івана Гончара – альбом "Україна й Українці"

Що відомо про День захисту дітей? Про захист прав дітей почали говорити ще 1 червня 1925 року. До цієї проблеми привернуло увагу дві події це: перша міжнародна конференція в Женеві, під час якої обговорювалися проблеми дітей, а генконсул Китаю в Сан-Франциско зібрав у місті групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у Цзе – свято, яке символізує початок літа.



Офіційно Міжнародний день захисту дітей засновано в 1949 році, коли після Другої світової війни по всьому світу залишилися сиротами і без дому багато неповнолітніх.