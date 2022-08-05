"Война оставила миллионы украинских детей без возможности учиться и стала причиной серьезных разрушений образовательной инфраструктуры. Впрочем, работники сферы образования благодаря волонтерским проектам и меценаты прилагают титанические усилия, чтобы Украина предстала страной просвещенных людей после победы и спустя десятилетия после нее", – пишет Новое Время о том, как украинское образовательное сообщество и современные технологии помогают детям не потерять из-за войны время, которое должно быть использовано для образования.

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Как организации и меценаты помогают украинским школам

Малая академия наук Украины

Такие проекты имеют поддержку влиятельных международных гуманитарных организаций ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Один из их партнеров – Малая академия наук Украины: ее диджитал-платформа – это занятия, лектории и встречи, еженедельная численность которых достигает 30 мероприятий. Президент МАН Станислав Довгий регулярно встречается с руководителями международных организаций по гуманитарному развитию, ища поддержки для образовательных проектов, а его дети Олесь и Оксана вместе занимаются просветительскими проектами МАН – такими, как, например, чрезвычайно популярный среди киевлян Музей науки на ВДНХ.



Музей науки на ВДНХ / Фото МАН

Сейчас в планах семьи Довгих и МАН – аналогичные научно-просветительские центры в других ныне безопасных крупных городах запада Украины. Во Львове такой уже открыт, в качестве следующих локаций рассматривают Черновцы и Ужгород. Там из-за войны сейчас сконцентрировано большое количество детей и молодёжи,

– сообщают журналисты издания.

Олесь Довгий уверяет, что после войны его семья приложит усилия для дальнейшего развития Музеев науки по всей Украине, а также для создания кампуса ради привлечения в Украину таких партнеров, как NASA и CERN. Недавно МАН организовала лекции полусотни нобелевских лауреатов – в рамках этого уникального проекта они общались с украинскими слушателями разного возраста.

Станислав Довгий на открытии Музея науки​ / Фото МАН

EdEra

Онлайновые образовательные платформы помогают украинским детям нормально учиться – поэтому их рекомендует профильное министерство, популяризируя на специальной странице своего официального сайта.

В списке находим еще один крупный инновационный проект – EdЕra.

"Это онлайнова экосистема для обучения и развития школьников и работников сферы образования. Ее возможности доступны и тем, кто находится в Украине, и тем, кто должен был покинуть дом из-за войны. Цель проекта — сделать обучение качественным и доступным для всех желающих. Все курсы здесь бесплатны, впрочем, после их окончания каждый желающий может отблагодарить донатом. К обучению здесь подходят довольно серьезно: курс лекций, домашние задания и привычные экзамены", – описывает НВ онлайновую систему обучения.

Профессиональная инициатива EdСamp Ukraine объединяет 40 тысяч профессионалов – работников сферы образования. Среди её партнеров – Фонд ООН в сфере народонаселения и Программа развития ООН, представительство ЕС в Украине и посольство США. Организация внедряет онлайновые развивающие и учебные кемпы для школьников любого возраста.

Онлайновые развивающие и учебные кемпы для украинских школьников / Фото Unsplash

"Освитория"

Общественное сообщество "Освитория" также открыло свой фронт для спасения образования. По его оценке, приблизительно 7 миллиона украинских детей так или иначе пострадали от войны и ее последствий. Сейчас платформа помогает им всем вернуться к обучению.

Благодаря сотрудничеству с международными партнерами мы создаем проекты, которые позволяют детям получать качественное образование даже во время войны,

– говорит учредительница Зоя Литвин.

Зоя Литвин / Фото "Освитория"

Среди новых проектов "Освитории" – вебинары для подготовки к НМТ, которые собрали 2 миллиона просмотров, а к мультитесту на платформе подготовились свыше 100 тысяч детей. Сейчас с международными партнерами сообщество создает геймифицированный образовательный продукт – мобильное приложение для изучения языка и математики.

"Можно найти для себя доступные способы не останавливаться в развитии и не прерывать своего обучения, – отмечают авторы обзора доступных образовательных платформ и объясняют их особую ценность в нынешнее время. – Каждая минута, посвященная образованию, – это взнос в победу Украины не только сегодня, но и через десятилетия после войны".