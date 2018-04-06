Манафорта заподозрили в махинациях против Тимошенко

Экс-политтехнолог "Партии регионов" Пол Манафорт проводил тайные операций, нацеленны против украинского политика Юлии Тимошенко.

Об этом пишет The Guardian.

Били по рейтингу Тимошенко для улучшения репутации тогдашнего президента Виктора Януковича.

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Между прочим в стратегии Манафорта было создание фейковых группы экспертов, которые должны были вещать из Вены; нечестное изменений статьи в Википедии о Тимошенко; работа "троллей" в социальных сетях.

В общем же дискредитацию Тимошенко за рубеж Манафорт согласовал в 2011-м.

Напомним, Полу Манафорту инкриминируют заговор против США и отмывание денег. Он имеет многочисленные связи с Россией и был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.