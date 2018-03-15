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Правительство тормозит дело Манафорта, надеясь заключить с Трампом соглашение, – Лещенко

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Правительство Украины хочет
Правительство Украины хочет "заморозить" дело Манафорта, чтобы не портить отношений с Трампом / Фото из открытых источников

Расследование в отношении экс-главы штаба Дональда Трама Пола Манафорта и его работы на Партию регионов, которое ведется в том числе и в Украине, буксует уже четыре месяца.

Об этом в комментарии для The Daily Beast рассказал киевский прокурор Сергей Горбатюк, ответственный за специальные расследования.

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По его словам, дело бывшего соратника Трампа переходило из рук в руки несколько раз с прошлой осени, в то время как предписание прокуратуры относительно дальнейших шагов были выполнены.

"Именно информация, полученная в результате украинских расследований, лежит в основе обвинений, предъявленных Манафорту спецпрокурором США Робертом Мюллером, который обвинил его в государственной измене, отмывании денег, отказе регистрироваться как иностранного агента и других преступлениях. Однако, похоже, украинские чиновники во главе с Президентом хотят "замять" дело Манафорта, чтобы не портить отношения с администрацией Трампа", – замечает автор статьи Анна Немцова.

Сначала скандал с Манафортом стал сенсацией в украинских СМИ, но сейчас он постепенно теряет резонанс, говорится далее. Так, народный депутат Сергей Лещенко заявил, что этому есть одно очевидное объяснение.

Президент Петр Порошенко пытается заключить с Трампом соглашение: мы прячем дело Манафорта, а вы становитесь нашим лучшим другом,
– считает украинский парламентарий.

Журналистка напоминает, что более года назад Лещенко опубликовал копии документов, включая тайной книгой счетов Януковича, из которых следовало, что Манафорт получил до 12,7 млн долларов наличными от президента-беглеца.

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Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.

Теги: Новости политики Новости США Деньги Расследования Сергей Лещенко Партия регионов Пол Манафорт Виктор Янукович "Черная бухгалтерия" Партии регионов
Источник: 24 Канал
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