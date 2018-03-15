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Уряд гальмує розслідування щодо Манафорта в надії укласти із Трампом угоду, – Лещенко

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Уряд України хоче
Уряд України хоче "заморозити" справу Манафорта, щоб не псувати відносин із Трампом / Фото з відкритих мереж

Розслідування щодо екс-глави штабу Дональда Трама Пола Манафорта та його роботи на Партію регіонів, яке ведеться в тому числі й в Україні, буксує вже чотири місяці.

Про це у коментарі для The Daily Beast розповів київський прокурор Сергій Горбатюк, відповідальний за спеціальні розслідування.

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За його словами, справа колишнього соратника Трампа переходила з рук у руки кілька разів з минулої осені, в той час як розпорядження прокуратури щодо подальших кроків були виконані.

"Саме інформація, отримана в результаті українських розслідувань, лежить в основі звинувачень, пред'явлених Манафорту спецпрокурором США Робертом Мюллером, який звинуватив його у державній зраді, відмиванні грошей, відмові реєструватися як іноземного агента та інших злочинах. Однак, схоже, українські чиновники на чолі із Президентом хочуть "зам'яти" справу Манафорта, аби не псувати відносини з адміністрацією Трампа", – зауважує автор статті Анна Нємцова.

Спочатку скандал із Манафортом став сенсацією в українських ЗМІ, але зараз він поступово втрачає резонанс, йдеться далі. Так, народний депутат Сергій Лещенко заявив, що цьому є одне очевидне пояснення.

Президент Петро Порошенко намагається укласти з Трампом угоду: ми ховаємо справу Манафорта, а ви стаєте нашим кращим другом,
– вважає український парламентар.

Журналістка нагадує, що понад рік тому Лещенко опублікував копії документів, включно з таємною книгою рахунків Януковича, з яких випливало, що Манафорт отримав до 12,7 млн доларів готівкою від президента-втікача.

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Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.

Теги: Новини політики Новини США Гроші Розслідування Сергій Лещенко Партія регіонів Пол Манафорт "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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