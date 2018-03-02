Янукович описав свою співпрацю з Манафортом

У п’ятницю, 2 березня, на прес-конференції в Москві екс-президент України Віктор Янукович розповів про роботу з політтехнологом зі США Полом Манафортом. Так, Янукович запевнив, що у його відносинах з Манафортом "не виникало питань фінансових винагород" політтехнолога.

"З Полом Манафортом ми працювали в другій половині 2005 року. Виборча кампанія до парламенту навесні 2006 року проходила за участю Пола Манафорта і його людей, його компанії, які працювали з "Партією регіонів" України. Потім були вибори восени 2007 року, потім президентські вибори в 2010 році. Весь цей час Манафорт мав справу з апаратом "Партії регіонів", – розповів Янукович.

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При цьому екс-президент запевнив, що ніколи не обговорював з Манафортом фінансові питання.

Я особисто не підписував з ним жодних угод, я особисто не встановлював ніяких сум оплат за його роботу і ця тема у мене з ним ніколи не обговорювалася. У відносинах між нами питань його фінансових винагород взагалі немає,

– сказав Янукович.

Він також розповів, що після виборів президента України 2010 року Манафорт був його радником на громадських засадах.

"Пол Манафорт як радник брав участь у зустрічах. Як таких особистих контактів у мене немає з ним. Він працював здебільшого з адміністрацією президента. Був такий порядок. Після того, як я виїхав з України, я Пола Манафорта не бачив і не чув", – розповів Янукович.

Екс-президент при цьому додав, що не обговорював роботу з Манафортом з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.