Янукович розповів про свої відносини з Путіним

Екс-президент України Віктор Янукович запевнив, що протягом останніх 4 років лічені рази зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Він також додав, що не претендує на зустрічі з главою Кремля.

Про це Янукович заявив 2 березня під час своєї прес-конференції в Москві.

Екс-президент України розповів, що на сьогодні веде переговори з союзниками для врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте також: Янукович зізнався, що просив Путіна в листі ввести в Україну "поліцейську миротворчу місію"

"Я не приховую того, що ми працюємо, ми ведемо переговори, у нас багато союзників, в тому числі і в Німеччині", – заявив він.

Водночас, відповідаючи на питання про те, чи радиться Янукович із ним Путін щодо питання Донбасу, екс-президент заявив, що в них "є зв'язок", але він не претендує на зустріч із російським лідером..

Коли йде процес, в якому є необхідність радитися, є і дуже багато людей, радників... Є великий апарат. У нас є зв'язок. Коли потрібно, ми радимося... А президент Росії дуже зайнятий. Я не претендую, щоб особисто з ним зустрічатися. Але коли буде необхідність зустрічатися з Путіним, я буду ініціювати таку зустріч,

– сказав Янукович.

"Я з президентом Путіним за 4 роки зустрічався лічені рази. Я більше контактую з його апаратом. З Путіним у мене в цьому плані ситуація непроста. Немає необхідності, а по-друге він дуже зайнятий", – додав екс-президент України.

До слова, на прес-конференції Віктор Янукович також заявив, що "Крим здала українська влада".