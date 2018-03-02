Янукович рассказал о своих отношениях с Путиным

Экс-президент Украины Виктор Янукович заверил, что в течение последних 4 лет считанные разы встречался с президентом России Владимиром Путиным. Он также добавил, что не претендует на встречу с главой Кремля.

Об этом Янукович заявил 2 марта во время своей пресс-конференции в Москве.

Экс-президент Украины рассказал, что на сегодняшний день ведет переговоры с союзниками для урегулирования ситуации на Донбассе.

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"Я не скрываю того, что мы работаем, мы ведем переговоры, у нас много союзников, в том числе и в Германии", – заявил он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, советуется ли Янукович с Путиным по вопросу Донбасса, экс-президент заявил, что у них "связь", но он не претендует на встречу с российским лидером...

Когда идет процесс, в котором есть необходимость советоваться, есть и очень много людей, советников... Есть большой аппарат. У нас есть связь. Когда нужно, мы советуемся... А президент России очень занят. Я не претендую, чтобы лично с ним встречаться. Но когда будет необходимость встречаться с Путиным, я буду инициировать такую ​​встречу,

– сказал Янукович.

"Я с президентом Путиным за 4 года встречался считанные разы. Я больше контактирую с его аппаратом. С Путиным у меня в этом плане ситуация непростая. Нет необходимости, а во-вторых, он очень занят", – добавил экс-президент Украины.

К слову, на пресс-конференции Виктор Янукович также заявил, что "Крым сдала украинская власть".