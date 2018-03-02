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Янукович описал свое сотрудничество с Манафортом

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Янукович рассказал о своей работе с Манафортом
Янукович рассказал о своей работе с Манафортом / Фото из открытых источников

В пятницу, 2 марта, на пресс-конференции в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал о работе с политтехнологом из США Полом Манафортом. Так, Янукович заверил, что в его отношениях с Манафортом "не возникало вопросов финансовых вознаграждений" политтехнолога.

"С Полом Манафортом мы работали во второй половине 2005 года. Избирательная кампания в парламент весной 2006 года проходила с участием Пола Манафорта и его людей, его компании, которые работали с "Партией регионов" Украины. Потом были выборы осенью 2007 года, затем президентские выборы в 2010 году. Все это время Манафорт имел дело с аппаратом "Партии регионов", – рассказал Янукович.

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При этом экс-президент заверил, что никогда не обсуждал с Манафортом финансовые вопросы.

Я лично не подписывал с ним никаких сделок, я лично не устанавливал никаких сумм оплат за его работу, и эта тема у меня с ним никогда не обсуждалась. В отношениях между нами вопросов его финансовых вознаграждений вообще нет,
– сказал Янукович.

Он также рассказал, что после выборов президента Украины 2010 года Манафорт был его советником на общественных началах.

"Пол Манафорт, как советник, принимал участие во встречах. Как таких личных контактов у меня нет с ним. Он работал в основном с администрацией президента. Был такой порядок. После того, как я уехал из Украины, я Пола Манафорта не видел и не слышал", – рассказал Янукович.

Экс-президент при этом добавил, что не обсуждал работу с Манафортом с президентом России Владимиром Путиным.

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Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.

Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Пол Манафорт Янукович говорит Партия регионов
Источник: 24 Канал
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