"Манчестер Сити" получил Суперкубок Англии
Сезон в английской премьер-лиге начался тем же, чем и завершился – триумфом "Манчестер Сити". Команда Александа Зинченко отобрала у "Челси" Суперкубок Англии.
В поединке, в котором доминировала команда Гвардиолы, все решил дубль Серхио Агуэро на 58 минуте.
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Хотя кроме аргентинца записать в свой актив забитый гол могли еще несколько игроков голубых. В итоге "Манчестер Сити" так и ограничился двумя мячами, в пятый раз в истории оформив Суперкубок Англии.
Украинец Александр Зинченко в заявку на игру не попал.
Источник: 24 канал
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