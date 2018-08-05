"Манчестер Сити" получил Суперкубок Англии

Сезон в английской премьер-лиге начался тем же, чем и завершился – триумфом "Манчестер Сити". Команда Александа Зинченко отобрала у "Челси" Суперкубок Англии.

В поединке, в котором доминировала команда Гвардиолы, все решил дубль Серхио Агуэро на 58 минуте.

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Хотя кроме аргентинца записать в свой актив забитый гол могли еще несколько игроков голубых. В итоге "Манчестер Сити" так и ограничился двумя мячами, в пятый раз в истории оформив Суперкубок Англии.

Украинец Александр Зинченко в заявку на игру не попал.