"Манчестер Сіті" здобув Суперкубок Англії

Сезон у англійській прем’єр-лізі розпочався тим же, чим і завершився – тріумфом "Манчестер Сіті". Команда Олександа Зінченка відібрала у "Челсі" Суперкубок Англії.

У поєдинку, в якому домінувала команда Гвардіоли, все вирішив дубль Серхіо Агуеро на 58 хвилині.

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Окрім аргентинця записати до свого активу забитий гол могли ще кілька гравців блакитних. В підсумку "Манчестер Сіті" так і обмежився двома м’ячами, вп’яте в історії оформивши Суперкубок Англії.

Українець Олександр Зінченко у заявку на гру не потрапив.