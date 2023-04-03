Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что если оккупанты готовятся к "жесту доброй воли", то Киеву это только на пользу, передает 24 Канал.
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Маневрирование кораблей в Севастополе
По ее словам, по всей вероятности, это было маневрирование в рамках сугубо хозяйственной деятельности.
Нет дополнительной сенсации в этом. Это обычная работа: боевая или учебная, или хозяйственная. Поэтому мы внимательно за ними следим,
– заявила Гуменюк.
Гуменюк отметила, что если оккупанты и начали свое движение в порту, то это только тренировочная работа.
По данным Гуменюк, корабельная группировка в Черном море в настоящее время состоит из 9 кораблей. Все остальные – заведены в пункты базирования. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя: подводный и надводный.
Что касается ракетоносителей, то вчера они танцевали, так скажем, заходили в пункт базирования, выходили, примерялись и так далее. Поэтому это вполне нормально, это обычная повседневная деятельность и возможно некоторая паника в их головах уже начинает пускать свои корни.
– добавила Гуменюк.
Она отметила, что массированная ракетная атака не предвидится, ведь у России не хватает снарядов. В то же время возможны точечные удары.
Угроза ракетных обстрелов
- Ранее Гуменюк отметила, что присутствие ракетоносителей в море – это демонстрация силы, а не реальная готовность к применению ракетного вооружения.
- Гуменюк подчеркнула, что пуск с подлодки системам ПВО выявить гораздо сложнее. Поэтому реагирование на сигнал воздушной тревоги должно быть максимально оперативным, ведь взрыв может произойти очень быстро.
- То, что враг не может вывести надводные ракетоносители, может быть связано с тем, что их нечем снарядить.