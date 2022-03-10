В остановке оккупанта помогают и гражданские. В частности, отправляя сообщение на официальный чат-бот @stop_russian_war_bot.

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Так, в Службе безопасности Украины отметили, что благодаря сообщениям в официальном чат-боте, украинские войска могут больше уничтожать врага.

Следите за каждым движением оккупантов, их техники или диверсионно-разведывательных групп – сразу сообщайте об этом нашим защитникам,

– подчеркивают в СБУ.

Также напомнили, что информацию в чат-бот следует присылать четкую и структурированную, желательно – с геолокациями.



В СБУ показали, как чат-бот помогает уничтожить российскую технику / Фото из телеграма СБУ

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