Вот, например, сегодня ВСУ захватили еще один трофей – "Панцирь С-1". Ребята молодцы!

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ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1,

– говорится в сообщении.



ВСУ захватили еще один особый трофей / Фото из фейсбука командования СО ВСУ

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