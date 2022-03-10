Ось, наприклад, сьогодні ЗСУ захопили ще один трофей – "Панцир С-1". Хлопці молодці!

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ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1,

– йдеться у повідомлені.



ЗСУ захопили ще один особливий трофей / Фото із фейсбуку командування ССО ЗСУ