Офис президента исправил информацию о социальном опросе фонда Демократические инициативы по программе "Большая стройка" после критики со стороны социологов.

Ранее в новости на сайте президента говорилось, что в опросе Деминициатив 93% назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошлого года. Теперь там указанна уточненная формулировка из опроса: "программу "Большая стройка" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как положительную".

В комментарии, предоставленном LIGA.net пресс-службой ОП, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что и в опросах группы Рейтинг и КМИС, и в опросе Деминициатив большинство украицев поддерживает инфраструктурные инициативы.

Результаты подтверждают, что "Большая стройка" вошла в ТОП-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была определена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу никаких противоречий,

– заявил Тимошенко.