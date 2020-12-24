Офіс президента виправив інформацію про соціальне опитування фонду Демократичні ініціативи за програмою "Велике будівництво" після критики з боку соціологів.

Раніше у новині на сайті президента говорилося, що в опитуванні Демініціатив 93% назвали будівельну програму президента Володимира Зеленського головною позитивною подією минулого року. Тепер там вказане уточнене формулювання з опитування: "програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили його як позитивну".

У коментарі, наданому LIGA.net пресслужбою ОП, заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що і в опитуваннях групи Рейтинг та КМІС, і в опитуванні Демініціатив більшість українців підтримує інфраструктурні ініціативи.

Результати підтверджують, що "Велике будівництво" увійшло в ТОП-5 подій року (враховувалися як негативні, так і позитивні події). І саме президентська програма була визначена українцями як найбільш позитивна подія року. Не бачу ніяких протиріч,

– заявив Тимошенко.