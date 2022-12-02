Игра подопечных Ганса-Дитера Флика в Катаре желала быть лучше. За три тура немецкая сборная завоевала всего 4 очка и пролетела мимо плей-офф ЧМ-2022.

Детальнее об игре Германия выдала феерический матч против Коста-Рики, но вылетела из ЧМ-2022

Уехал из Катара с рекордом

Хотя в последнем групповом матче "бундестим" обыграл сражавшуюся на поле до последней секунды поединка Коста-Рику. Дубль Гаверца и голы Гнабри, Фюллькруга, принесли "бундестим" победу со счетом 2:4. Но эта победа отнюдь не порадовала немецких футболистов.

В параллельном матче Япония сенсационно обыграла Испанию 2:1 и оставили за бортом 1/8 финала Германию. "Бундестим" остался на третьем месте в группе "Е". Испания и Япония продолжают свой путь на Мундиале в Катаре.

Любопытно. Германия начала групповой раунд на ЧМ-2022 поражением от Японии (1:2), а уже во втором туре расписала мировую с испанцами 1:1.

Уже в следующем поединке голкипер Германии Мануэль Нойер мог отпраздновать юбилейный 20-й матч на уровне чемпионата мира. Но не сложилось. Встреча против костариканцев стала для вратаря Баварии 19-й в футболке национальной команды на Мундиале.

Ноеру удалось переплюнуть рекорд своего земляка Зепа Майера и бразильца Клаудио Таффарели в количестве сыгранных матчей на чемпионатах мира. Оба голкипера в своем активе имеют по 18 встреч. У Ноера уже есть 19 поединков. Мануэль стал новым рекордсменом ЧМ.