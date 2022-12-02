Гра підопічних Ганса-Дітера Фліка у Катарі бажала бути кращою. За три тури німецька збірна здобула лише 4 очки та пролетіла повз плей-офф ЧС-2022.

Детальніше про гру Німеччина видала феєричний матч проти Коста-Рики, але вилетіла з ЧС-2022

Поїхав із Катару з рекордом

Хоча в останньому груповому матчі "бундестім" обіграв Коста-Рику, яка билась на полі до останньої секунди поєдинку. Дубль Гаверца та голи Гнабрі, Фюллькруга принесли "бундестім" перемогу з рахунком 2:4. Але ця звитяга аж ніяк не потішила німецьких футболістів.

У паралельному матчі Японія сенсаційно обіграла Іспанію 2:1 та залишили за бортом 1/8 фіналу Німеччину. "Бундестім" залишився на третьому місці у групі "Е". Іспанія та Японія продовжують свій шлях на Мундіалі у Катарі.

Цікаво. Німеччина розпочала груповий раунд на ЧС-2022 поразкою від Японії (1:2), а вже у другому турі розписала мирову з іспанцями 1:1.

Вже у наступному поєдинку голкіпер Німеччини Мануель Ноєр міг відсвяткувати ювілейний 20-й матч на рівні чемпіонату світу. Але не склалось. Зустріч проти костариканців стала для воротаря Баварії 19-ю у футболці національної команди на Мундіалі.

Ноєру вдалось переплюнути рекорд свого земляка Зепа Маєра та бразильця Клаудіо Таффарелі у кількості зіграних матчів на чемпіонатах світу. Обидва ці голкіпери у своєму активі мають по 18 зустрічей. Натомість у Ноєра вже є 19 поєдинків. Мануель став новим рекордсменом ЧС.