Наедине с мыслями

Мне пришлось снова принимать лекарства, которые выписали еще в больнице в Долине в Ивано-Франковской области. Сильная боль немного мешает мне в пути.

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Сейчас дни стали более однообразными. Ведь кроме дороги и одного села, за день может ничего и не быть. Это тяжело, ведь большую часть времени я нахожусь в одиночестве. Когда ловит сеть, то звоню ребятам, которые сейчас на передовой, отвечаю в соцсетях, общаюсь с женой. Кстати, вчера заказал ей цветы на День влюбленных. Она была очень удивлена, ведь не ожидала такого сюрприза, когда я далеко от дома.

Большую часть времени я провожу наедине со своими мыслями. Думаю о том, что буду делать, когда завершу марафон, где взять больше денег на ВСУ. Мне так грустно, что сейчас я так далек от запланированного. Но это не моя вина.

Волонтер из Чехии идет через всю Украину, чтобы собрать деньги на ВСУ / Фото Петра

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900 километров позади

Несмотря на то, что сбор движется совершенно не по плану, у меня не было мысли оставить все. Я хочу дойти до конца ради себя и тех людей, которые мне верят. Однако дальше я буду волонтерить так, как раньше. Ведь без марафона я собирал ту же сумму на ВСУ.

Я все еще надеются, что случится какое-то чудо, и сумма, которая есть на карточках, значительно увеличится. Но я уж точно знаю, что 1,5 миллиона крон не будет.

Украинцы наконец-то активизировались и в последние дни начали больше донатить. Это радует. Кстати, в Чехии есть одна женщина, которая каждый день сбрасывает по кроне за каждый пройденный километр.

Я уже прошел более 900 километров, осталось еще около 400. До 24 февраля я успеваю дойти в Донецкую область. Поэтому призываю всех, кто еще не присоединиться к сбору средств на ВСУ, сделать это. Пока мне удалось собрать 67,5 тысячи гривен, 130 тысяч крон и 252 евро.

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Обратите внимание! Вы можете поддержать иностранца, который так преданно помогает Украине, своим донатом. Все деньги пойдут на покупку необходимо для украинских военных.

Банка Monobank – по ссылке;

карта "Ощадбанк" – 4790 7299 1942 5850 (Иван Шманьо).