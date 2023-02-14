Самая важная проблема Госдумы – Чебурашка

Депутат Госдумы России Дмитрий Певцов назвал Чебурашку "ужасной диверсией". Ему померещились геи, потому что Чебурашка называл Крокодила Гену "мамой". Похоже, что у Госдумы других проблем уже нет.

Читайте также Путинизм – это гитлеризм, но за оплату в 500 рублей

Другой известный российский имперец Александр Дугин также недавно набросился на Чебурашку. Он заявил: "Чебурашка – это не то, что нужно России. Чебурашка – это какое-то слабоумие. Нам нужно пробуждение и полноценное возрождение традиций. С такими образами как Чебурашка Россия не сможет победить на геополитической арене".

Чем этим имперцам не угодил наивный зверек можно только догадываться. Тем более что Чебурашка в России был талисманом Олимпийских игр, даже космический корабль его именем называли, а сейчас его так беспощадно атакуют российские имперцы. Почему же?

Из-за дикой культуры запрета все они бегают по стране и думают, чтобы это еще запретить, чтобы стало лучше? Сейчас они доедают остатки советской культуры, созданной совсем не россиянами. Это касается и Чебурашки.

Неожиданность: советское существо родом с Запада Украины

Чебурашка не то, что украинского происхождение, он вообще – с Запада Украины. Правильное имя Чебурашки – Чеберяйчик. Это своеобразный эльф с украинской детской мифологии.

К теме Россияне не мечтают уже даже о Донбассе: на что действительно надеется враг

Чаберяйчики – это маленькие существа, которые жили в полях, лесах и были похожи на зайчиков. О чеберяйчиках пишут, что они всегда молоды и беззаботны, как и Чебурашка. Их задача такая же, как и у Чебурашки, – удивляться миру и его чудесам. Образ чеберяйчиков по описанию очень похож на Чебурашку. Возможно, россияне узнали, что автор рассказов о Чебурашке Эдуард Успенский просто подсмотрел этот образ.

Следует упомянуть и о том факте, что образ мультяшного Чебурашки был создан при участии художника многих советских фильмов Леонида Шварцмана. То есть Чебурашка может оказаться еще евреем.

Чебурашка может расплачиваться за высказывание своего создателя

В то же время сам Успенский говорил, что он услышал слово "чебурахнуться", когда упал ребенок. Якобы так и придумал этот образ. Даже если это и так, то все равно Чебурашка – антироссийский тип. Даже если Успенский придумал Чебурашку параллельно от чеберяйчика, он все равно – бандеровец.

Интересно Немецкая военная поддержка и ее перспективы набирают обороты

Почему? Потому что сам Успенский говорил, что население России разделилось на 10% разумных и 90% идиотов. Историю с оккупацией Крыма сценарист называл "безобразной".

Однако подозреваю, что Чебурашку преследуют даже не из-за возможного украинского происхождения. Дело в стихотворении, которое написал Успенский. Стихотворение называется "Гимн старому КГБ" и говорит правду об остатках России. В начале произведения автор разделяет российское руководство на убийц и тупиц. В общем, он жестко критикует руководство России.

Итак, как ни крути, Чебурашка – бандеровец. Интересно, что перед смертью Успенский сказал, что нет никаких признаков того, что в России станет лучше.