Россияне пытаются усовершенствовать свою тактику

С одной стороны, враг сумел усложнить положение города-крепости Бахмут так, что с сегодняшнего дня въезд разрешен лишь отдельным категориям людей и только по пропускам.

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С другой стороны, россияне подверглись эпическому разгрому под Угледаром, а их попытки наступать на Лиманском и Купянском направлениях тоже ничем особенным не закончились. Счет 2:1 в пользу ВСУ.

Отдельно интересно, что на этот раз оккупанты оказались ограничены в возможностях применять "огневый вал" артиллерии.

Больше всего "стволов" россияне стащили именно под Бахмут, но там наша артиллерия отвечает паритетно. При попытке штурмовать Угледар враг вообще был вынужден как импровизированные САУ использовать танки и системы УР-77 "Змей Горыныч". Результат был провальным.

Да, армия России пытается усовершенствовать свою тактику действий. Поэтому, например, вместо батальоннотактических групп переходит на использование так называемых штурмовых отрядов. По сути, та же БТГр, только в два раза меньше и без реактивной артиллерии.

Как думали сами россияне, такие формирования будут эффективнее хотя бы при штурме наших передовых линий обороны. Но оказалось, что российские штурмовые отряды проще уничтожать хотя бы из-за их меньшей численности (до 200 человек, до 10 танков и 12 орудий).

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Враг не готовится к мощному наступлению

Максимум, на который сейчас способны россияне, – это пытаться сковать боями Силы обороны Украины по всей линии фронта, чтобы отчитаться в Москву о "наступлении на нескольких направлениях". И все.

Максимум, на что надеются на самом деле в Кремле, даже не выйти на админграницы Донецкой области, а просто окончательно завести все в фазу войны на истощение с исключительно позиционными боями.

На это указывает то, что россияне буквально вплотную к линии фронта строят свои укрепления с "пирамидками Вагнера" и дотами. Если бы не строили, то планировали наступать по-настоящему.

Кроме того, буквально в разгар "полномасштабного наступления" Россия вдруг откладывает проведение очередной волны "частичной мобилизации". Пригожину снова позволяют набирать зеков для очередного пополнения в штурмовые группы ЧВК "Вагнера".

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Демографический и мобилизационный потенциал у россиян действительно не резиновый. Поэтому через несколько недель оккупанты будут вынуждены взять оперативную паузу, потому что истощатся. Именно этот момент будет благоприятным для контрнаступления Сил обороны Украины. И именно в этот момент рассчитаны поставки западных танков и БМП для ВСУ.

Потому что нам Leopard 2 и Challenger 2 дают не для того, чтобы ими просто перемолоть орды россиян. Это для того, чтобы наши защитники на этих танках стремительно ворвались в Мелитополь. Так и будет.