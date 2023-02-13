Росіяни намагаються вдосконалити свою тактику

З однієї сторони, ворог зумів ускладнити положення міста-фортеці Бахмут так, що від сьогодні в'їзд дозволений лише окремим категоріям людей і лише за перепустками.

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З іншої сторони, росіяни зазнали епічного розгрому під Вугледаром, а їхні спроби наступати на Лиманському та Куп'янському напрямках теж нічим особливим не закінчились. Рахунок 2:1 на користь ЗСУ.

Окремо цікаво, що на цей раз окупанти виявились обмежені в можливостях застосовувати "вогневий вал" артилерії.

Найбільше "стволів" росіяни стягнули саме під Бахмут, але там наша артилерія відповідає паритетно. При спробі штурмувати Вугледар ворог взагалі був вимушений як імпровізовані САУ використовувати танки та системи УР-77 "Змій Горинич". Результат був провальний.

Так, армія Росії намагається вдосконалити свою тактику дій. Тому, наприклад, замість батальйонно-тактичних груп переходить на використання так званих штурмових загонів. По суті, та сама БТГр, тільки у два рази менша та без реактивної артилерії.

Як думали самі росіяни, такі формування будуть ефективніші хоча б при штурмі наших передових ліній оборони. Але виявилось, що російські штурмові загони простіше знищувати хоча б через їх меншу чисельність (до 200 осіб, до 10 танків та до 12 гармат).

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Ворог не готується до потужного наступу

Максимум, на який зараз здатні росіяни, – це намагатись скувати боями Сили оборони України по всій лінії фронту, щоб відзвітувати в Москву про "наступ на декількох напрямках". І все.

Максимум, на що сподіваються насправді в Кремлі, – навіть не вийти на адмінмежі Донецької області, а просто остаточно завести все у фазу війни на виснаження із виключно позиційними боями.

На це вказує те, що росіяни буквально впритул до лінії фронту будують свої укріплення із "пірамідками Вагнера" та дотами. Якби не будували, то планували б наступати по-справжньому.

Крім того, буквально в розпал "повномасштабного наступу" Росія раптом відкладає проведення чергової хвилі "часткової мобілізації". Натомість Пригожину знову дозволяють набирати зеків для чергового поповнення в штурмові групи ПВК "Вагнера".

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Демографічний та мобілізаційний потенціал в росіян насправді не гумовий. Тому за декілька тижнів окупанти будуть вимушені взяти оперативну паузу, бо виснажаться. Саме цей момент буде сприятливим для контрнаступу Сил оборони України. І саме під цей момент розраховане постачання західних танків та БМП для ЗСУ.

Бо нам Leopard 2 та Challenger 2 дають не для того, щоб ними просто перемолоти орди росіян. Це для того, щоб наші захисники на цих танках стрімко увірвались до Мелітополя. Так і буде.