Росіяни вели "недорозвідку боєм"

Так, від Сватового до Кремінного окупанти сконцентрували досить серйозний, хоча і спірний за ефективністю, потенціал сил і засобів. Однак є але.

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Активність російського війська відзначають на лінії Серебрянка – Макіївка – Стельмахівка – Дворічне. Але що це була за активність?

Це був вихід груп противника, без вогневої підтримки артилерії й навіть техніки. Вони отримали по зубах від ЗСУ і втекли недобитими назад. Так, це можна розцінювати як розвідку боєм.

Однак розвідка боєм це наступ у повному розумінні. Що заважало цю розвідку боєм підтримати артилерією, ну чи хоча б танками та вогнем ББМ? Це могло б щонайменше мінімізувати втрати цих підрозділів, а також підвищити ефективність розвідки. Але – ні.

Ворог економить техніку для нового наступу

А чому? А все тому, що у росіян зараз жорстка економія техніки. Саме тому її не кидають під Сватове та Кремінну на пересічні, буденні вилазки. Особливо після того, як 27-й танковий полк недавно успішно трансформувався в роту. Економлять вони саме під наступ.

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Ну або те, що вони мають на увазі під "наступом". Адже якщо на цьому етапі є жорстка економія технічної складової, то легко зрозуміти загальну картину дефіциту ББМ. У наступі вони палитимуться нон-стоп.

Ну і куди з таким обмеженим потенціалом вони зібралися наступати?

Попри це, активність підрозділів зі складу легіону "живого м'яса" говорить про те, що наступ, якщо і не почався, то попередній млявий етап вже реалізується. Сам апогей рефлексії може стартувати якраз до 24 лютого. Під цю дату йде "розігрів" фронту.