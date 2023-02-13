Россияне вели "недоразведку боем"

Так, от Сватового до Кременной оккупанты сконцентрировали достаточно серьезный, хотя и спорный по эффективности потенциал сил и средств. Однако есть "но".

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Активность российского войска отмечают на линии Серебрянка – Макеевка – Стельмаховка – Двуречное. Но что это было за активность?

Это был выход групп противника, без огневой поддержки артиллерии и техники. Они получили по зубам от ВСУ и скрылись недобитыми назад. Да, это можно расценивать как разведку боем.

Однако разведка боем – это наступление в полном смысле. Что мешало эту разведку боем поддержать артиллерией, ну или хотя бы танками и огнем ББМ? Это могло бы как минимум минимизировать потери этих подразделений, а также повысить эффективность разведки. Но – нет.

Враг экономит технику для нового наступления

А почему? А все потому, что у россиян сейчас жесткая экономия техники. Именно поэтому ее не бросают под Сватово и Кременную на обычные, заурядные вылазки. Особенно после того, как 27-й танковый полк недавно успешно трансформировался в роту. Экономят они как раз под наступление.

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Ну или то, что они подразумевают под "наступлением". Ведь если на этом этапе есть жесткая экономия технической составляющей, то легко понять общую картину дефицита ББМ. В наступлении они будут жечься нон-стоп.

Ну и куда с таким ограниченным потенциалом они собрались наступать?

Несмотря на это, активность подразделений из состава легиона "живого мяса" говорит о том, что наступление, если и не началось, то предварительный вялый этап уже реализуется. Сам апогей рефлексии может стартовать к 24 февраля. Под эту дату идет "разогрев" фронта.