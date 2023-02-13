Тактика "пушечного мяса" – главная для врага

Британская разведка ссылается на статистику Генштаба ВСУ и делает выводы – среднее значение потерь россиян за последнюю неделю составляет 824 погибших за день. Это в 4 раза превышает показатели, которые были летом.

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Можно говорить о том, что российские вооруженные силы перешли к известной тактике советской армии – применение "пушечного мяса" как единственной реальной возможности добиться победы в войне.

Как известно, на тактику "пушечного мяса" опирался основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, когда мобилизовал зэков. Было совершенно очевидно, что эти люди не успеют научиться воевать. Однако ни Пригожину, ни российским генералам, использовавшим вагнеровцев, это не требовалось.

Главная идея российской армии сегодня – это истощить ВСУ. Британская разведка подчеркивает, что и наши военные страдают от высокого уровня потерь. После этого истощения Россия надеялась привлечь новый мобилизационный резерв, который проходил обучение после объявления мобилизации. Однако агрессору так и не удалось создать надлежащий уровень мобилизационного резерва.

Поэтому сейчас Москва может надеяться только на продолжение старой тактики – войну нужно выигрывать благодаря большому количеству "пушечного мяса". Одного личного состава недостаточно, России не хватает современной военной техники. Поэтому есть надежда, что планы российских стратегов по применению "пушечного мяса", как единственной возможности победить украинскую армию, так и останутся неэффективными.

В каком случае Путин может надеяться на победу

Однако многое будет зависеть от того, какие поставки современного оружия помогут ВСУ не встречаться лицом к лицу с врагом и значительно сокращать свои потери. Всегда следует помнить, что мобилизационный ресурс России в разы превышает мобилизационный ресурс Украины.

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В классической войне, то есть без применения современного оружия, у Путина есть все основания надеяться, что рано или поздно ресурс Украины закончится, а Россия сможет взять в армию еще тысячи людей, которые смогут оккупировать Украину.

Совершенно очевидно, что таких войн в современности нет. Дальнобойная техника, поставляемая ВСУ, позволяет уничтожить большое количество живой силы и техники без прямого столкновения. Вот почему новые решения Запада о поставках ВСУ современного оружия столь угрожающие для России.