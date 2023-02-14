Германия наконец-то активизировалась

Наконец-то принято фундаментальное решение по поставкам танков и немецкая сторона предпринимает шаги для эффективного возглавления "леопардовой коалиции".

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Важное обстоятельство, что кроме 14 единиц новых моделей Leopard 2А6, немецкое правительство утвердило поставки более старых модификаций Leopard 1. Важен ли такой шаг? Вместе с Данией и Нидерландами немецкие партнеры смогут предоставить нам более 100 исправных единиц.

Хотя указанное число пока не достигает 300 танков, ориентировочно нужных ВСУ для более быстрого достижения целей по прорыву южного коридора и освобождения Херсонской и Запорожской областей, тенденция несомненно положительна.

Однако это не последняя важная новость. По предварительной информации, германский концерн Rheinmental рассматривает возможность открытия производства в Украине. Кроме того, ведутся дискуссии о возможности тестирования новой модели танка немецкого производства Pantera KF51 в украинских военных реалиях.

Как помощь Украине выгодна для Германии

Конечно, открытие завода – это перспектива послевоенного будущего, а один новейший танк ход войны не изменит, но почему эти новости определяющие?

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Во-первых, немецкая сторона уже говорит о практических моментах потенциального переноса производственных мощностей в Украину. Каждая такая инициатива – важное наследие в будущем плане восстановления Украины.

Во-вторых, немецкий оборонно-промышленный комплекс понимает, что благодаря успешному проявлению своих возможностей в Украине можно становиться конкурентным на международном рынке вооружения. Когда американцы и корейцы постепенно "перетягивают" на свою сторону потенциальных клиентов из европейских стран, немцам особенно важно демонстрировать собственную способность и не потерять экспортные маршруты.

Важно отметить, что в рамках пребывания в Германии и общения с бывшими коллегами действующего министра иностранных дел Борис Писториус (министр обороны Германии – 24 Канал) выступает с проукраинских позиций. Спекуляции по теме его видения прагматичного диалога с Россией уже давно в прошлом. Он, как и большинство представителей социал-демократов, уже давно убедился, что мирная Европа возможна благодаря украинской победе в войне.

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Будем надеяться, что немецкая машина будет набирать темп, а Писториус будет выступать искусным "вторым пилотом", ориентирующим Олафа Шольца на правильные стратегические решения.