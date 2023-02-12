На этот раз Мельник высказался по поводу колебаний Берлина передавать украинской армии современные истребители. Дискуссии по передаче Украине самолетов дипломат назвал абсурдными.

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Несколько слов об абсурдности прений. Воздушные силы ВСУ отчаянно нуждаются в немецких истребителях TORNADO & EUROFIGHTER, чтобы освободить наших людей под оккупацией. Но Берлин отвечает: как вы смеете требовать военные самолеты, мы настолько травмированы после 11-месячных родов Leopard. Невероятно,

– написал Мельник.

Дискуссия продолжилась в комментариях

Это сообщение не оставило безразличными комментаторов из Германии.

"Господин Мельник, вы настолько дерзки и в отношении других европейских партнеров? Я не знаю, чем мы заслужили вашу ненависть... Возможно, тем, что отправляем танки, в отличие от некоторых других стран, которые, как сообщалось, их только пообещали" ", – написал один из комментаторов.

"Да, Мельник становится невыносимо злым", – добавил другой.

Некоторые пользователи призвали Мельника взвешивать пользу и возможный ущерб от подобных заявлений.

"Господин Мельник. Украина должна получить поддержку, чтобы отразить российско-агрессорскую войну, однако, при всем уважении, об этом (передаче истребителей. – Ред.) речь не идет. Но, пожалуйста, молчите! Ваши заявления не помогают вашей стране. Ваши абсурдные требования приводят к меньшей поддержке!" – пишет еще один комментатор.

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