На этот раз Мельник высказался по поводу колебаний Берлина передавать украинской армии современные истребители. Дискуссии по передаче Украине самолетов дипломат назвал абсурдными.
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Несколько слов об абсурдности прений. Воздушные силы ВСУ отчаянно нуждаются в немецких истребителях TORNADO & EUROFIGHTER, чтобы освободить наших людей под оккупацией. Но Берлин отвечает: как вы смеете требовать военные самолеты, мы настолько травмированы после 11-месячных родов Leopard. Невероятно,
– написал Мельник.
Дискуссия продолжилась в комментариях
Это сообщение не оставило безразличными комментаторов из Германии.
"Господин Мельник, вы настолько дерзки и в отношении других европейских партнеров? Я не знаю, чем мы заслужили вашу ненависть... Возможно, тем, что отправляем танки, в отличие от некоторых других стран, которые, как сообщалось, их только пообещали" ", – написал один из комментаторов.
"Да, Мельник становится невыносимо злым", – добавил другой.
Некоторые пользователи призвали Мельника взвешивать пользу и возможный ущерб от подобных заявлений.
"Господин Мельник. Украина должна получить поддержку, чтобы отразить российско-агрессорскую войну, однако, при всем уважении, об этом (передаче истребителей. – Ред.) речь не идет. Но, пожалуйста, молчите! Ваши заявления не помогают вашей стране. Ваши абсурдные требования приводят к меньшей поддержке!" – пишет еще один комментатор.
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Получит ли Украина современные истребители
- Украина уже официально подала заявку на поставку самолетов F-16 от Нидерландов Раньше там анонсировали готовность ее рассмотреть.
- В странах НАТО действительно продолжаются дебаты относительно передачи Украине современных самолетов.
- В Польше заявили, что готовы будут поставлять истребители, но это должно быть коллективным решением НАТО.
- Во время саммита в Брюсселе Владимир Зеленский попросил Швецию передать Украине истребители Jas 39 Gripen, но там отказали.