Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, аналогичной была ситуация с танками, когда сначала союзники говорили, что не будут их поставлять, а потом все заявили о положительных решениях.
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Всё зависит от готовности украинцев
Иван Ус убежден, что решение по самолетам зависит от того, сколько украинцев готовы ими управлять и вспомнил ситуацию с танками, когда их сначала отказывались поставлять, потом стало известно об обучении экипажей, а когда уже были согласованы поставки со всеми партнерами, решение было объявлено.
"Вспомните позицию Германии. Сколько было заявлений о том, что ничего не дадим и здесь в мгновение ока Германия дает эти танки", – сказал Иван Усс.
Это может быть политической игрой
Иван Усс предположил, что такой подход к снабжению оружием Украине может свидетельствовать о том, что Запад играет с Россией.
Иван Усс уверен, что Украина получит самолеты так же, как это было с танками: смотрите видео
"Это игра с Россией, потому что вы представляете себе реакцию на их "заперебриковых" телеканалах, когда только они говорят о том, что нам не дадут это вооружение, а его потом дают", – сказал Иван Ус.
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Главный консультант Национального института стратегических исследований предположил, что это может быть для того, чтобы взглянуть на реакции российских пропагандистов.
Украина ожидает решения по самолетам: что известно
- Украина официально подала заявку на поставку самолетов F-16 от Нидерландов Раньше там заявляли, что готовы его рассмотреть.
- В настоящее время в странах НАТО продолжаются дебаты по передаче Украине современных самолетов. В Польше заявили, что готовы будут поставлять истребители, но это должно быть коллективным решением НАТО.
- Во время саммита в Брюсселе Владимир Зеленский попросил Швецию передать Украине истребители Jas 39 Gripen, но там отказали.