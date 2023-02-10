Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, F-16 имеют большую грузоподъемность, а значит, смогут использовать больше ракет за один вылет.
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Больше ракет будут поражать российские цели
Алексей Гетьман рассказал, что важным преимуществом F-16 над советскими самолетами, которые использует Украина – отражающая поверхность. Российские радары могут сразу засекать вылет советских самолетов и направлять в них средства ПВО. Поверхность F-16 не позволяет их засекать российскими радарами, а потому россиянам это будет сделать гораздо труднее.
Кроме того, самолет F-16 может поднять ориентировочно 4 ракеты, в то время как советские максимум 2.
"Две эскадрильи F-16 и дальнобойные ракеты дадут возможность наносить очень мощные удары вглубь оккупированных территорий", - сказал аналитик.
Какие еще преимущества имеет F-16
По словам Алексея Гетьмана, всего в мире было выпущено 4650 самолетов F-16. Это легкий бомбардировщик и самый лучший самолет этого класса. Более 3000 единиц находятся на вооружении стран НАТО.
Также этот самолет может использоваться как 3 самолета, то есть он может быть и истребителем, и бомбардировщиком, и штурмовиком.
Алексей Гетьман рассказывает, почему Украине нужны именно F-16: смотрите видео
По мнению военного аналитика, дополнительным преимуществом F-16 является наличие ремонтных баз в странах, соседствующих с Украиной.
При этом может повториться ситуация как с танками, когда Великоритания предоставила свои танки Challenger 2, а другие страны предоставили Leopard. По словам Алексея Гетьмана, аналогичная ситуация может произойти и с самолетами. Великобритания может предоставить эскадрилью самолетов Tornado или Eurofighter, а остальные передадут F-16.
Гетман отметил, что в отличие от ситуации с танками Leopard, когда Германия долго колебалась, разрешать ли третьим странам поставлять танки в Украину, США не имеют такого запрета, а значит, для этого нужно только политическое решение.
Здесь ситуация немного отличается от ситуации с танками, потому что тогда нужно было получать разрешение от тех, кто имеет лицензию, а здесь разрешение сразу есть,
– отметил аналитик.
Также Алексей Гетьман подчеркнул, что США выделили средства на подготовку украинских пилотов именно для F-16, а потому Украина может получить разные самолеты, но F-16 точно будут.
Что заявляют партнеры о поставках самолетов
- Польша заявила, что готова передать Украине самолеты F-16, но не будут делать это первой, а хочет, чтобы другие страны НАТО приняли аналогичные решения.
- Великобритания может предоставить свои самолеты Украине. Пока неизвестно, о каких моделях идет речь, но во время визита Владимира Зеленского в Лондон, премьер-министр Риши Сунак объявил об обучении для украинских пилотов на самолетах западного образца.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен прямо не сказал, что США будут поставлять F-16 Украине, но заявил, что США будут делать выводы о том, что самое необходимое и что может быть наиболее эффективным для Украины. Раньше их заявления были более категоричны.