Цього разу Мельник висловився щодо вагань Берліна передавати українській армії сучасні винищувачі. Дискусії щодо передачі Україні літаків дипломат назвав абсурдними.

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Кілька слів про абсурдність дебатів. Повітряні сили ЗСУ відчайдушно потребують німецьких винищувачів TORNADO & EUROFIGHTER, щоб звільнити наших людей під окупацією. Але Берлін відповідає: як ви смієте вимагати військові літаки, ми настільки травмовані після 11-місячних пологів Leopard. Неймовірно,

– написав Мельник.

Дискусія продовжилась у коментарях

Це повідомлення не лишило байдужими коментаторів із Німеччини.

"Пане Мельнику, ви настільки зухвалі й у ставленні до інших європейських партнерів? Я не знаю, чим ми заслужили вашу ненависть... Можливо, тим, що відправляємо танки, на відміну від деяких інших країн, які, як повідомлялося, їх лише пообіцяли", – написав один із коментаторів.

"Так, Мельник стає нестерпно злим", – додав інший.

Деякі користувачі закликали Мельника зважувати користь та можливу шкоду від подібних заяв.

"Пане Мельнику. Україна має отримати підтримку, щоб відбити російсько-агресорську війну, однак, за всієї поваги, про це (передачу винищувачів. – Ред.) не йдеться. Але, будь ласка, мовчіть! Ваші заяви не допомагають вашій країні. Ваші абсурдні вимоги призводять до меншої підтримки!" – пише ще один коментатор.

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