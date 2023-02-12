Цього разу Мельник висловився щодо вагань Берліна передавати українській армії сучасні винищувачі. Дискусії щодо передачі Україні літаків дипломат назвав абсурдними.
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Кілька слів про абсурдність дебатів. Повітряні сили ЗСУ відчайдушно потребують німецьких винищувачів TORNADO & EUROFIGHTER, щоб звільнити наших людей під окупацією. Але Берлін відповідає: як ви смієте вимагати військові літаки, ми настільки травмовані після 11-місячних пологів Leopard. Неймовірно,
– написав Мельник.
Дискусія продовжилась у коментарях
Це повідомлення не лишило байдужими коментаторів із Німеччини.
"Пане Мельнику, ви настільки зухвалі й у ставленні до інших європейських партнерів? Я не знаю, чим ми заслужили вашу ненависть... Можливо, тим, що відправляємо танки, на відміну від деяких інших країн, які, як повідомлялося, їх лише пообіцяли", – написав один із коментаторів.
"Так, Мельник стає нестерпно злим", – додав інший.
Деякі користувачі закликали Мельника зважувати користь та можливу шкоду від подібних заяв.
"Пане Мельнику. Україна має отримати підтримку, щоб відбити російсько-агресорську війну, однак, за всієї поваги, про це (передачу винищувачів. – Ред.) не йдеться. Але, будь ласка, мовчіть! Ваші заяви не допомагають вашій країні. Ваші абсурдні вимоги призводять до меншої підтримки!" – пише ще один коментатор.
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Чи отримає Україна сучасні винищувачі
- Україна уже офіційно подала заявку на постачання літаків F-16 від Нідерландів. Раніше там анонсували готовність її розглянути.
- В країнах НАТО й дійсно тривають дебати щодо передачі Україні сучасних літаків.
- У Польщі заявили, що готові будуть постачати винищувачі, але це має бути колективним рішенням НАТО.
- Під час саміту в Брюсселі, Володимир Зеленський попросив Швецію передати Україні винищувачі Jas 39 Gripen, але там відмовили.