В інформаційному просторі найчастіше лунає F-16, адже це один з найуспішніших винищувачів на ринку озброєння. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До теми США не проти відправки F-16 Україні та дають зелене світло союзникам, – СNN

Винищувачів F-16 є дуже багато

Кулеба пояснив, що саме цих літаків виготовили дуже багато. Їх – тисячі, тобто це не якийсь обмежений ресурс. Крім того, F-16 мають на озброєнні багато країн.

Дипломат зауважив, держави, які володіють F-16, почали переозброєння на F-35. Тому F-16 звільняються, отже Україна може на них претендувати.

Хоча слід зауважити, що з рахунків не списують Гріпени, французькі Міражі та Рафалі. Кулеба додав, що Україна відкрита до обговорень з партнерами, але головне – добитися ухвалення політичних рішень.

Після того, як ми вирішили питання щодо Патріотів та інших систем ППО, я не маю сумнівів, що і це рішення буде ухвалене,

– переконаний міністр.

Потрібна згода США

Попри те, що F-16 на озброєнні мають багато країн, для передачі їх Україні потрібна згода США.

Кулебу запитали щодо позиції Німеччини і канцлера Шольца. Однак міністр пояснив, вона була важливою щодо танків Леопард, оскільки це німецька технологія. Натомість у питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія.