Німеччина нарешті активізувалася

Нарешті прийняте фундаментальне рішення з постачанням танків і німецька сторона вживає кроків для ефективного очолення "леопардової коаліції".

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Важлива обставина, що крім 14 одиниць новіших моделей Leopard 2А6, німецький уряд затвердив постачання старіших модифікацій Leopard 1. Чи важливий такий крок? Разом з Данією та Нідерландами, німецькі партнери зможуть надати нам понад 100 справних одиниць.

Хоча вказане число поки не досягає 300 танків, які орієнтовно потрібні ЗСУ для швидшого досягнення цілей з прориву південного коридору і звільнення Херсонської та Запорізької областей, тенденція безсумнівно позитивна.

Однак, це не остання важлива новина. За попередньою інформацією, німецький концерн Rheinmental розглядає можливість відкриття виробництва в Україні. Крім того, ведуть дискусії щодо можливості тестування нової моделі танку німецького виробництва Pantera KF51 в українських військових реаліях.

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Звичайно, відкриття заводу – це перспектива на післявоєнне майбутнє, а один новітній танк хід війни не змінить, але чому ці новини визначальні?

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По-перше, німецька сторона вже говорить про практичні моменти потенційного перенесення виробничих потужностей в Україну. Кожна така ініціатива – важливий доробок в майбутній план відбудови України.

По-друге, німецький оборонно-промисловий комплекс розуміє, що завдяки успішному прояву своїх можливостей в Україні, можна ставати конкурентним на міжнародному ринку озброєння. Коли американці і корейці поступово "перетягують" на свою сторону потенційних клієнтів з-поміж європейських країн, німцям особливо важливо демонструвати власну спроможність і не втратити експортні маршрути.

Важливо відзначити, що в межах перебування у Німеччині та спілкування з колишніми колегами чинного міністра закордонних справ Борис Пісторіус (міністр оборони Німеччини – 24 Канал) виступає з проукраїнських позицій. Спекуляції на темі його бачення прагматичного діалогу з Росією вже давно у минулому. Він, як і більшість представників соціал-демократів, вже давно переконався, що мирна Європа можлива лише завдяки українській перемозі у війні.

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Сподіватимемося, що німецька машина набиратиме темп, а Пісторіус виступатиме вправним "другим пілотом", який зорієнтує Олафа Шольца на правильні стратегічні рішення.