Простуда не помешала

До Винницы мне осталось еще несколько километров. Сегодня я планирую пройти этот город.

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На выходных у меня было сопровождение – журналистки из Чехии. Девушки привезли мне разные вкусности и лекарства и даже оплатили 2 ночи в отеле. В общем, дорога была веселее, ведь пока я шел – они делали свою работу. Надеюсь, что после репортажа будет еще больше донатов из Чехии.

Хотя мои ноги уже привыкли к дороге и почти не болят, добавилась новая проблема – простуда. На выходных было очень тяжело идти: насморк, боль в горле, сильная слабость в теле.

В последний раз со мной такое было, когда заразился коронавирусом. На этот раз телом чувствовал, что есть высокая температура – меня то в жар бросало, то в холод. Однако градусника не было, так что я ее и не мерил.

Петр прошел уже более 500 километров / Фото волонтера

Волонтер ожидал большей поддержки

Я закинулся жаропонижающими таблетками и препаратами против простуды и продолжал идти. Времени на отдых у меня нет, поэтому буду лежать после того, как соберу деньги на ВСУ и дойду на Донбасс.

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Признаюсь, что я ожидал большей поддержки этого марафона. Однако украинцы почти не донанят. В общей сложности мне удалось собрать в Украине 32 тысячи гривен. При этом половину из этой суммы направили два добровольца из Чехии, которые сейчас воюют за Украину.

Обратите внимание! Присоединиться к сбору денег на ВСУ:

банка в Monobank – здесь;

карточка "Ощадбанка" – 4790 7299 1942 5850 (Иван Шманьо).

На данный момент волонтер собрал 83 933 кроны, 32 035 гривен и 33 евро.