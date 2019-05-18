Марафон новостей о годовщине депортации крымских татар: часть 2
В Украине и ряде государств мира 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 75-я годовщина со дня начала депортации. В прямом эфире 24 канала прошел марафон на эту тему.
Гости марафона:
Политический эксперт Олег Рыбачук.
Соучредитель организации "Крым-СОС" Тамила Ташева.
Режиссер Ахтем Сеитаблаев.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Зеленский обратился к киевлянам по поводу инаугурации и пообещал нардепам неудобства: видеосегодня , 19:52
-
"Динамо" обыграло "Мариуполь" и сохранило шансы на чемпионство: видеосегодня , 19:50
-
Как советская власть уничтожала крымских татар: первые выводы следствия от прокуратуры Крымасегодня , 17:26
Комментарии