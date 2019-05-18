Марафон новостей о годовщине депортации крымских татар: часть 2

В Украине и ряде государств мира 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 75-я годовщина со дня начала депортации. В прямом эфире 24 канала прошел марафон на эту тему.

Гости марафона: Политический эксперт Олег Рыбачук. Соучредитель организации "Крым-СОС" Тамила Ташева. Режиссер Ахтем Сеитаблаев.