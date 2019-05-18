Марафон новин про роковини депортації кримських татар: частина 2

В Україні та низці держав світу 18 травня відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу – 75-і роковини від дня початку депортації. В прямому ефірі 24 каналу пройшов марафон на цю тему.

Гості марафону: Політичний експерт Олег Рибачук. Співзасновниця організації "Крим-СОС" Таміла Ташева. Режисер Ахтем Сеітаблаєв.