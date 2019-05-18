Марафон новин про роковини депортації кримських татар: частина 2
В Україні та низці держав світу 18 травня відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу – 75-і роковини від дня початку депортації. В прямому ефірі 24 каналу пройшов марафон на цю тему.
Гості марафону:
Політичний експерт Олег Рибачук.
Співзасновниця організації "Крим-СОС" Таміла Ташева.
Режисер Ахтем Сеітаблаєв.
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