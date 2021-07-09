Адейемо отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время он заявил, что Соединенные Штаты будут оставаться надежным партнером Украины на пути проведения реформ для большей конкурентности и устойчивости экономики.

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Впереди – переговоры с МВФ

Впереди у Сергея Марченко переговоры с Международным валютным фондом относительно второго транша программы, согласованной в 2020 году. "Мы убеждены, что этот транш будет", – заявлял вице-премьер Алексей Любченко перед командировкой министра.

В то же время западные аналитики отметили, что Украина может снова оказаться без транша МВФ, если договоренности не будут достигнуты до конца июля 2021 года. Пересмотр программы планировали на сентябрь 2020 года, но он до сих пор не завершен. Команда Минфина находится в Вашингтоне и стремится убедить Фонд выделить 2 транша.

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Отношения Украины с МВФ: коротко