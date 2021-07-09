Адеємо наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Водночас він заявив, що Сполучені Штати залишатимуться надійним партнером України на шляху втілення реформ задля більшої конкурентності та стійкості економіки.

До теми Без нього потрясінь не буде, – міністр економіки про новий транш від МВФ

Попереду – перемовини з МВФ

Попереду у Сергія Марченка переговори з Міжнародним валютним фондом щодо другого траншу програми, погодженої у 2020 році. "Ми переконані, що цей транш буде", – заявляв віцепрем"єр Олексій Любченко перед відрядженням міністра.

Водночас західні аналітики зазначили, що Україна може знову опинитися без траншу МВФ, якщо домовленості не буде досягнуто до кінця липня 2021 року. Перегляд програми планували на вересень 2020 року, але його й досі не завершено. Команда Мінфіну перебуває у Вашингтоні та прагне переконати Фонд виділити 2 транші.

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Відносини України з МВФ: коротко